Полицейские Шостки поймали вора, который обокрал своих соседей Злоумышленник проник в усадьбу соседей и забрал оттуда имущества на сумму более 12 000 гривен.

С заявлением о краже в полицию Шостки обратилась 36-летняя жительница села Ображеевка Шосткинского района. Женщина рассказала, что из ее усадьбы, где они живут с мужем, были похищены болгарка, электропила, сварочный аппарат, внешний аккумулятор и 30 шлифовальных дисков. В содеянном она заподозрила своего соседа, который часто помогал им по хозяйству.

«Наши сотрудники установили местонахождение неоднократно судимого 32-летнего подозреваемого, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Но он свою вину отрицал, пока правоохранители не нашли свидетелей его противоправных действий. Сейчас почти все похищенные у потерпевших вещи найдены, изъяты и возвращены владельцам».

Известно, что чужое имущество злоумышленник продавал, а деньги тратил на спиртное.

В отношении мужчины в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.