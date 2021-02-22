Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30360

Полицейские Шостки поймали вора, который обокрал своих соседей

Злоумышленник проник в усадьбу соседей и забрал оттуда имущества на сумму более 12 000 гривен.

С заявлением о краже в полицию Шостки обратилась 36-летняя жительница села Ображеевка Шосткинского района. Женщина рассказала, что из ее усадьбы, где они живут с мужем, были похищены болгарка, электропила, сварочный аппарат, внешний аккумулятор и 30 шлифовальных дисков. В содеянном она заподозрила своего соседа, который часто помогал им по хозяйству.

«Наши сотрудники установили местонахождение неоднократно судимого 32-летнего подозреваемого, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Но он свою вину отрицал, пока правоохранители не нашли свидетелей его противоправных действий. Сейчас почти все похищенные у потерпевших вещи найдены, изъяты и возвращены владельцам».

Известно, что чужое имущество злоумышленник продавал, а деньги тратил на спиртное.

В отношении мужчины в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 48 723 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:51
На Сумщине очередные жертвы Интернет-мошенничества
Сегодня 17:47
На Сумщині визначили найкреативніших учасників спортивно-масового заходу «Я зможу!»
Сегодня 17:09
Полицейские Шостки поймали вора, который обокрал своих соседей
Сегодня 16:30
На Сумщине будут судить инженера-строителя, из-за которого затопило больницу
Сегодня 16:01
В Сумах избрали главу областной организации ФСО «Динамо» Украины
Сегодня 15:51
Глава Кролевецкой больницы: «Ситуация с заболеваемостью COVID-19 критическая»
Сегодня 15:51
На Сумщині стартує операція «Першоцвіт»
Сегодня 15:19
В Сумах поймали наркодилера
Сегодня 14:49
Роменские полицейские оперативно задержали грабителя
Сегодня 14:44
На Сумщине больше часа доставали овчарку из 5-метровой ямы
Сегодня 13:47
На Сумщине прокуратура вернула исправительному центру 1150 га земли стоимостью 91,5 млн грн
Сегодня 13:22
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
Сегодня 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
Сегодня 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
Вчера 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
Вчера 11:18
Олександр Соколов: «Роботу над чесними тарифами перетворюють на дешевий спектакль»®
Вчера 10:47
Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Лесі Українці - 150
25.02.2021 12:05
Сумський ЦПТО: комфортне навчання для вчорашнього безробітного
24.02.2021 15:50
Сільські території не отримали коштів ДФРР
23.02.2021 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
23.02.2021 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
23.02.2021 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
22.02.2021 21:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.