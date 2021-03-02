На Сумщине привили еще 60 медиков от коронавируса За понедельник в Украине привито 1764 человек.

С начала кампании привито 4905 человек. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: - Винницкая область - 40 прививок; - Волынская область - 100 прививок; - Днепропетровская область - 70 прививок; - Донецкая область - 180 прививок; - Житомирская область - 109 прививок; - Закарпатская область - 30 прививок; - Запорожская область - 60 прививок; - Ивано-Франковская область - 36 прививок; - Киевская область - 50 прививок; - Кировоградская область - 70 прививок; - Луганская область - 70 прививок; - Львовская область - 70 прививок; - г. Киев - 70 прививок; - Николаевская область - 80 прививок; - Одесская область - 60 прививок; - Полтавская область -100 прививок; - Ривненская область - 20 прививок; - Сумская область - 60 прививок; - Тернопольская область - 80 прививок; - Харьковская область - 60 прививок; - Херсонская область - 90 прививок; - Хмельницкая область - 40 прививок; - Черкасская область - 40 прививок; - Черновицкая область - 79 прививок; - Черниговская область - 100 прививок. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).