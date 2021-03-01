В Сумах столкнулись два грузовика На улице Юрия Ветрова произошла авария с участием транспортных средств ЗИЛ и Volvo с полуприцепом.

Выяснилось, что водитель автомобиля ЗИЛ допустил наезд на припаркованный автомобиль Volvo. Вследствие ДТП никто не пострадал. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.