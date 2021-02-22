В Сумах сбили пешехода На улице Харьковской в Сумах пешеход попал под колеса авто.

Сообщение о ДТП на улице Харьковской поступило в полицию сегодня, 1 марта, около 20.30.

Как сообщил представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, пишет СТС.

«Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа», - говорит Олег Сологуб.