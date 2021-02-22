На Кролеветчине усилили карантин Усилены меры противоэпидемического режима для заведений общественного питания.

Сегодня, 1 марта, мэр Кролевца Виктор Лехман провел рабочее совещание с предпринимателями и владельцами заведений общественного питания по соблюдению требований противоэпидемического режима при работе учреждений в праздничные и выходные дни.

В соответствии с Постановлением КМУ от 9 декабря 2020 года №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV-2» с изменениями, внесенными Постановлением КМУ от 17 февраля 2021 года № 104, при обсуждении данного вопроса было принято совместное решение запретить:

- работу заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) в рабочие и праздничные дни с 24-00 до 07-00 часов утра, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

- размещение посетителей в заведениях общественного питания более чем одной социальной группы (коллектив, семья) в одном зале, при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, закрывающими нос и рот, в том числе, изготовленными самостоятельно (кроме времени сидения за столом для приема пищи и / или напитков);

- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади или наполненностью более 50% мест.

Субъекты хозяйствования должны обеспечить неукоснительное соблюдение установленных ограничений в заведениях общественного питания, пишет Сайт Кролевца.