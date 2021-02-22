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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:421

На Сумщині чотири школи пройшли інституційний аудит

Сумська школа ім. Ігоря Гольченка, Кролевецька школа № 2 ім. М. О. Лукаша, Басівська школа і Шосткинська школа № 11 наприкінці 2020 року одні із перших в Україні пройшли інституційний аудит – нову процедуру вивчення діяльності школи, що прийшла на зміну державній атестації шкіл

У висновках за підсумками аудиту експерти вказують на сильні сторони школи та успішні практики її діяльності, а також і на ті аспекти, які вдаються гірше та де діяльність школи потребує вдосконалення. У документі експертна група зазначає рівень, на якому перебуває школа за кожним із чотирьох напрямів оцінювання.

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ігоря Гольченка та Басівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів за усіма чотирма напрямами мають другий, достатній, рівень, Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені М. О. Лукаша за трьома напрямами (система оцінювання, педагогічна діяльність та управлінські процеси) має другий, достатній, рівень, а освітнє середовище закладу отримало третій рівень, що вимагає покращення. Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 за результатами інституційного аудиту має третій рівень, що вимагає покращення, за напрями освітнього середовища та системи оцінювання і другий, достатній, рівень у напрямах педагогічної діяльності та управлінських процесів.

Рекомендації, складені за результатами інституційного аудиту, є практичними порадами, як саме школа може вдосконалити свою діяльність. Разом з тим висновки і рекомендації є корисним джерелом інформації про школу для батьків та засновників (місцевої влади).

Наприклад, у рекомендаціях за результатами інституційного аудиту у Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Ігоря Гольченка експертна група радить Сумській міській раді, засновнику закладу, вжити заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази школи, зокрема створення ресурсної кімнати, ремонту малої спортивної зали та облаштування туалетних кімнат. А Кролевецькій міській раді, засновнику Кролевецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені М. О. Лукаша, експерти рекомендують розглянути клопотання директора закладу щодо забезпечення навчальних кабінетів обладнанням, ремонту покриття внутрішнього двору школи, забезпечити фінансування створення безбар’єрного доступу до закладу.

Сумська районна рада, засновник Басівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, отримала поради від експертів щодо передбачення участі закладів освіти у проектах бюджету участі, а також рекомендації замінити покриття й обладнання на спортивних майданчиках школи, оновити обладнання навчальних кабінетів, санітарної кімнати для людей з інвалідністю та інших клопотань директора закладу. За підсумками інституційного аудиту у Шосткинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинській міській раді експертна група рекомендувала затвердити стратегію розвитку закладу, забезпечити кабінети біології, хімії, фізики, математики та географії сучасним обладнанням, оновити комп’ютерну техніку в кабінетах інформатики та забезпечити інші потреби школи щодо вдосконалення матеріально-технічної бази.

Важливо, що рекомендації – це не перелік недоліків, а практичні поради, як саме школа може покращити свою діяльність. Ці рекомендації не є ультимативними та залишають школі право на власний розсуд вирішувати, як будувати свою діяльність після проведення інституційного аудиту.

Довідково

Всього у 2020 році Державна служба якості освіти України провела 48 інституційних аудитів, а на 2021 рік заплановано 265. Висновки і рекомендації за підсумками аудитів у школах Сумської області Державна служба якості освіти Україниhttp://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/16-04-2019/vysnovky-i-rekomendatsiiопублікувала на своєму сайті.

Інституційний аудит – це нова для України процедура оцінювання якості освіти у школах, зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого незалежні експерти вивчають освітні та управлінські процеси. Проводять інституційний аудит представники Державної служби якості освіти України та незалежні освітні експерти, серед яких — педагоги, методисти, директори та заступники директорів шкіл з усієї України. Цей інструмент Державна служба якості освіти України почала використовувати у 2020 році в межах впровадження системи забезпечення якості освіти. Місія аудиту – допомогти школам підвищити якість їхньої діяльності та сприяти зростанню суспільної довіри до освіти. Аудити проходитимуть у школах кожні 10 років.

 
Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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