На Сумщине псевдоминеру грозит до 6 лет за решеткой За заведомо ложное сообщение о минировании вокзала 20-летнему юноше грозит до 6 лет лишения свободы.

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 20-летнему юноше в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Конотоп 25 февраля. Около 10 часов на специальную линию полиции «102» позвонил неизвестный и сказал, что железнодорожный вокзал заминирован. Соответственно, на все железнодорожные вокзалы Сумской области безотлагательно выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и скорой помощи. С вокзалов эвакуировали всех посетителей и сотрудников. При обследовании правоохранители не обнаружили взрывчатых или других подозрительных предметов. Сообщение оказалось ложным.

Между тем сотрудники полиции оперативно установили личность телефонного «минера» и разыскали его. Им оказался 20-летний житель пгт Дубовязовка Конотопского района. Сначала парень не признавал своей вины, однако под давлением собранных доказательств признался, что в кругу друзей употреблял спиртные напитки и таким образом решил развлечься.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины, за содеянное ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.