На Сумщине уже 150 человек получили прививки от COVID-19

Врачи тщательно наблюдают за состоянием здоровья первых вакцинированных. На этой неделе планируют прививать еще 450 человек.
«Мы тщательно следили за состоянием здоровья первых привитых. Те реакции, которые наблюдались у пациентов, были выражены незначительно, у небольшого количества работников, - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета. - На сегодняшний день уже привито 150 человек. На эту неделю у нас расписан план прививок - около 450 человек. Каждый человек, которого мы прививали, внесен в реестр, а это значит, что он не «потеряется» для повторной вакцинации».
Старшая медицинская сестра амбулаторно-поликлинического отделения Сумского областного медицинского центра социально-опасных заболеваний Марина Слухай является членом мобильной бригады по вакцинации. Она вместе с другими работниками мобильной бригады уже вакцинировалась. Перенесла вакцинацию хорошо. Никаких побочных реакций не было.
«Не было никаких сомнений в необходимости вакцинации. Поэтому была одна из первых, кто вакцинировался, - рассказала она. - Я поддерживаю вакцинацию, ведь это профилактика COVID-19».
Врач-инфекционист центра Анна Поддубная тоже записалась на вакцинацию без колебаний. По ее словам, после прививки была небольшая слабость, но это обычная реакция на вакцинацию, которая прописана в инструкции, и прошла за несколько часов.
«Я - за вакцинацию. Это действенный способ профилактики, единственный, который мы имеем, чтобы повлиять на эту инфекцию, сделать ее управляемой. Мой муж, тоже медик, также поддерживает вакцинацию и будет делать прививку, когда придет его очередь. Советовать вакцинироваться и своим родителям», - отметила Анна Поддубная.
Напомним: вакцинация на Сумщине началась с 25 февраля. В первый день в области привилось 20 человек, это члены мобильных бригад и работники Сумского областного госпиталя для ветеранов войны, на базе которого развернута отделение для лечения больных COVID-19.
На первом этапе прививаются медики, которые находятся в зоне наибольшего риска заражения коронавирусной инфекцией, - это мобильные бригады, работники экстренной медицинской помощи и стационаров, оказывающих помощь больным COVID-19. Всего на первом этапе будет вакцинировано 2700 жителей области.