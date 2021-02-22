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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:57224

На Сумщине уже 150 человек получили прививки от COVID-19

В Сумской облгосадминистрации утверждают, что все они чувствуют себя хорошо.

Врачи тщательно наблюдают за состоянием здоровья первых вакцинированных. На этой неделе планируют прививать еще 450 человек.

«Мы тщательно следили за состоянием здоровья первых привитых. Те реакции, которые наблюдались у пациентов, были выражены незначительно, у небольшого количества работников, - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета. - На сегодняшний день уже привито 150 человек. На эту неделю у нас расписан план прививок - около 450 человек. Каждый человек, которого мы прививали, внесен в реестр, а это значит, что он не «потеряется» для повторной вакцинации».

Старшая медицинская сестра амбулаторно-поликлинического отделения Сумского областного медицинского центра социально-опасных заболеваний Марина Слухай является членом мобильной бригады по вакцинации. Она вместе с другими работниками мобильной бригады уже вакцинировалась. Перенесла вакцинацию хорошо. Никаких побочных реакций не было.

«Не было никаких сомнений в необходимости вакцинации. Поэтому была одна из первых, кто вакцинировался, - рассказала она. - Я поддерживаю вакцинацию, ведь это профилактика COVID-19».

Врач-инфекционист центра Анна Поддубная тоже записалась на вакцинацию без колебаний. По ее словам, после прививки была небольшая слабость, но это обычная реакция на вакцинацию, которая прописана в инструкции, и прошла за несколько часов.

«Я - за вакцинацию. Это действенный способ профилактики, единственный, который мы имеем, чтобы повлиять на эту инфекцию, сделать ее управляемой. Мой муж, тоже медик, также поддерживает вакцинацию и будет делать прививку, когда придет его очередь. Советовать вакцинироваться и своим родителям», - отметила Анна Поддубная.

Напомним: вакцинация на Сумщине началась с 25 февраля. В первый день в области привилось 20 человек, это члены мобильных бригад и работники Сумского областного госпиталя для ветеранов войны, на базе которого развернута отделение для лечения больных COVID-19.

На первом этапе прививаются медики, которые находятся в зоне наибольшего риска заражения коронавирусной инфекцией, - это мобильные бригады, работники экстренной медицинской помощи и стационаров, оказывающих помощь больным COVID-19. Всего на первом этапе будет вакцинировано 2700 жителей области.

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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