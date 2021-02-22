Мошенники обобрали жителя Сумщины, заменив его СИМку В Путивле жертвой псевдооператора сотовой связи стал 60-летний мужчина.

За помощью в полицию обратился житель города Путивль. Он рассказал, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одной из компаний сотовой связи.

В ходе разговора он сообщил, что на сутки будут проблемы со связью и поэтому, если пострадавший хочет общаться без помех, нужно подключить определенную акцию. Заявитель сообщил, что не имеет для этого времени, но злоумышленник настоял и сказал, что это не займет много времени. Для подключения акции нужно лишь назвать код, который придет в SMS-сообщении, а затем перезагрузить телефон. Пострадавший выполнил все указания незнакомца. После перезагрузки телефона его SIM-карта перестала работать.

С данной проблемой он обратился в магазин компании сотовой связи, в которой обслуживается, там ему и сообщили, что SMS-код, который он назвал в разговоре, предназначался для замены SIM-карты. После чего заявитель быстро заблокировал свои банковские карты.

На следующий день пенсионер обратился в отделение банка, где обслуживается, для разблокирования своих карточек, там и узнал, что с его счета уже исчезли 13500 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.