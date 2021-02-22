На Сумщине будут судить соцработницу, начислившую на 4 млн грн субсидий больше Шосткинской местной прокуратурой 26 февраля сообщено о подозрении в настоящее время уже бывшему главному специалисту Управления социальной защиты населения Глуховского городского совета, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей которой привело бюджета 4,3 млн грн убытков (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году подозреваемая, согласно должностной инструкции, в частности осуществляла начисление льгот и жилищных субсидий жителям г. Глухов. Допустив нарушение установленного механизма выплат, главный специалист сформировала и с помощью соответствующего программного обеспечения передала в Информационно-вычислительный центра Министерства социальной политики Украины реестр начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме за март 2019 года на общую сумму почти 6,4 млн грн. При этом из-за служебной халатности главного специалиста 1946 домохозяйствам было чрезмерно перечислено 4 млн 349 тыс. грн.

Досудебное следствие проводится отделом полиции № 1 г. Глухов под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.