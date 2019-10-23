Сумы – зона свободной трактовки правил дорожного движения? Авто в нашем городе становится все больше, а пространства для комфортного сосуществования пешеходов и автомобилистов – все меньше.

Данкор уже писал о ситуации с парковкой горе-водителей на газонах около Альтанки, но не менее распространенным явлением здесь же наблюдается парковка на пешеходных дорожках.

Некоторые водители забывают или не считают нужным уважительно относится к пешеходам. Мамам с коляской приходится объезжать авто по проезжей части, преодолев водный рубеж. Или альтернатива – с коляской по клумбе, с риском увязнуть в грязи или сугробе.

А ведь в Правилах дорожного движения написано, что при стоянке на тротуаре, для движения пешеходов должно оставаться не менее двух метров.

Или если очень хочется, то можно?