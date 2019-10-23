Сумы – зона свободной трактовки правил дорожного движения?

Данкор уже писал о ситуации с парковкой горе-водителей на газонах около Альтанки, но не менее распространенным явлением здесь же наблюдается парковка на пешеходных дорожках.
Некоторые водители забывают или не считают нужным уважительно относится к пешеходам. Мамам с коляской приходится объезжать авто по проезжей части, преодолев водный рубеж. Или альтернатива – с коляской по клумбе, с риском увязнуть в грязи или сугробе.
А ведь в Правилах дорожного движения написано, что при стоянке на тротуаре, для движения пешеходов должно оставаться не менее двух метров.
Или если очень хочется, то можно?
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