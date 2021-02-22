В Сумах полицейские поймали 14-летнего мошенника Четырнадцатилетний злоумышленник, под предлогом срочного выхода в Интернет, попросил у несовершеннолетней девушки мобильный телефон. А уже через несколько минут исчез в толпе.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратились родители 14-летней девушки. Они рассказали, что несколько дней назад в одном из торговых центров города к их дочери подошел неизвестный парень и попросил воспользоваться ее мобильным телефоном. Девушка не отказала. А уже через несколько минут потеряла парня из виду.

Установить личность злоумышленника удалось благодаря приметам, которые запомнила потерпевшая. Им оказался 14-летний житель с. Великая Чернеччина, который уже ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции.

Полицейские изъяли похищенный телефон и открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.