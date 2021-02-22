В Глухове, ликвидировав возгорание гаража, пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 7 минут по вызову прибыли спасатели, в этот момент огонь полностью охватил кровлю гаража и вещи домашнего обихода, которые находились внутри. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.
В 5:19 возгорание локализовали, а в 6:31 потратив на тушение почти 16 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.