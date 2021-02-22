На Сумщине в гараже сгорел ВАЗ Ликвидировав возгорание гаража, пожарные спасли от уничтожения жилой дом.

28 февраля в 19:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Молодежная в с. Грузское на Конотопщине. О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели охваченную пламенем кровлю. На место происшествия был направлен дежурный караул 35-го государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Вязовое.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено кровлю и перекрытия гаража по всей площади, автомобиль ВАЗ-21104, находившийся внутри, электроинструмент, а также личные вещи. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 20:42 возгорание локализовали, а в 21:20 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Вязовое.