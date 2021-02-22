На Сумщине подвели климатические итоги февраля Сумской областной гидрометцентр подвел климатические итоги февраля.

В прошлом месяце погода формировалась чередованием циклонов и антициклонов с существенными понижениями температуры, из-за залива арктического воздуха. Наблюдались частые осадки преимущественно в виде снега, в отдельные дни значительные.

Средняя месячная температура воздуха составляла 6-8,5 °С мороза, что на 0,5-1,5 °С ниже нормы.

Максимальная температура воздуха повышалась в конце февраля до 8-11 °С тепла. Минимальная температура воздуха снижалась во второй декаде до 21-26 °С мороза, поверхность снега охлаждалась до 26-31 °С мороза.

Количество осадков составило 45-60 мм, или 135-190% месячной нормы.

Высота снежного покрова в течение месяца изменялась и в конце месяца в среднем по полю равнялась в северной половине области 7-16 см, в южной половине области не превышала 2-4 см при норме 7-15 см.

Глубина промерзания почвы на конец февраля на большей территории области равна 8-45 см, на крайнем севере 5 см при средней многолетней 51-66 см. На конец месяца местами наблюдалось оттаивание почвы от поверхности на 1-12 см.