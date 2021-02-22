На Сумщине в условиях полной антисанитарии производили консервы для военных Под процессуальным руководством Роменской местной прокуратуры прекращена деятельность общества с ограниченной ответственностью, которое в условиях полной антисанитарии производило консервы для воинских частей и коммунальных учреждений в разных регионах Украины.

Установлено, что во время участия в тендере на закупку икры из кабачков в количестве 25000 кг для воинской части из г. Киев указанное ООО предоставило поддельные документы. Прибыв 26 февраля 2021 года по указанному в документах адресу в г. Ромны, правоохранители обнаружили оборудование для изготовления консервированной продукции, не отвечающее требованиям безопасности, и готовые консервы. При этом продукцию изготавливали три женщины в ужасных условиях без соблюдения каких необходимых требований.

В настоящее время продолжается следствие по факту подделки документов должностными лицами общества (ч. 1 ст. 358 УК Украины). После получения заключения специалистов о качестве и условия изготовления консервов будет принято решение о привлечении должностных лиц ООО к уголовной ответственности за умышленное введение в оборот опасной продукции (ст. 227 УК Украины).

Деятельность цеха приостановлена сотрудниками полиции совместно с Роменским городским управления Главного управления Госпродпотребслужбы, сообщает прокуратуры области.