На Сумщине пропал очередной подросток Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего подростка Ярослава Дзюбу.

Парень 26 февраля уехал из поселка Воронеж в Шостку и назад не вернулся. Полицейские ведут поиски 16-летнего парня и обращаются за помощью к гражданам.

На вид Ярославу 16 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения, смуглый. Имеет черные волосы и темные глаза.

Был одет в красную болоньевую жилетку с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми полосами и синюю кофту-толстовку с капюшоном. Обут в красные кроссовки.

На розыск без вести пропавшего подростка ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией парня разослано во все территориальные подразделения полиции области.

Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Ярослава Дзюбы, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефону: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.