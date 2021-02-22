На Сумщине нашлись двое несовершеннолетних девушек, которые не вернулись ночевать домой Всю ночь продолжались поиски двух 16-летних студенток, которые вечером не вернулись в общежитие учебного заведения.

Поздно вечером в полицию Шостки обратилась воспитательница одного из городских учебных заведений. Женщина рассказала, что двое 16-летних студенток с Черниговщины не вернулись в общежитие, а их мобильные телефоны не отвечают.

На розыск несовершеннолетних был задействован личный состав Шосткинского районного управления полиции. Правоохранители проверяли кафе, ночные клубы, места скопления молодежи. В то же время сотрудники ювенальной превенции устанавливали круг друзей и знакомых вести пропавших девушек. Только на утро студентки вышли на связь. Выяснилось, что все это время они провели у своего знакомого.

С несовершеннолетними правоохранители провели профилактические беседы по недопущению такого поведения. Кроме того, одну из девушек поставили на профилактический учет, ведь она не впервые самовольно покидает место проживания.

Правоохранители призывают родителей несовершеннолетних детей провести с потомками дополнительные профилактические беседы по их поведения. Интересуйтесь их кругом друзей и знакомых, предпочтениями и тем как они проводят время за пределами семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.