На Сумщині визначили переможців регіонального туру конкурсу “Учитель року-2021” В області завершився десятиденний марафон для 37 учасників другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», чотири найкращі педагоги успішно фінішували у званні «Переможця».

У період із 15 до 26 лютого 2021 року в конкурсних змаганнях узяли участь у номінації «Керівник закладу освіти» – 6 учасників, «Українська мова та література» – 13, «Математика» – 11, «Трудове навчання» – 9.

З огляду на специфіку цьогорічного конкурсу, членами оргкомітету та журі було чітко продумано регламент кожного випробування, особливості організації другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».

Учасники засвідчили достатній рівень адаптування до нових вимог сьогодення – дистанційної освіти. Учителі під час виконання конкурсних випробувань продемонстрували професійну майстерність, предметну компетентність, володіння навичками роботи, необхідними для сучасного вчителя, підвищили свій фаховий рівень.

За результатами участі в конкурсі та на підставі підсумкових протоколів і рейтингових листів переможцями другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» визначено:

у номінації «Керівник закладу освіти» – Вікторію ЦЮПКУ, директора Воронівської гімназії Білопільської міської ради Сумської області;

у номінації «Українська мова та література» – Юлію ПЛУЖНИК, учителя української мови та літератури Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка м. Суми;

у номінації «Математика» – Вікторію КУЛИК, учителя математики Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області;

у номінації «Трудове навчання» – Надію ДІДУСЕНКО, учителя трудового навчання Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Білопільської міської ради Сумської області.

На часі – підготовка вчителів до участі в третьому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».