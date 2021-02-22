За неделю на Сумщине зарегистрировано 987 ЧП В результате пожаров 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 65 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 17 зданий и 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн. 435 тыс. грн.

Случаев выявления и обезвреживания боеприпасов времен Второй мировой войны на территории области не зарегистрировано.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.