Мэр Сум снова пугает маршуртчиков разрывом договоров Транспортный отдел Сумской мэрии продолжает проверять частный общественный транспорт на предмет соблюдения надлежащего санитарно-технического состояния, а мэр Сум Александр Лысенко продолжает пугать перевозчиков разрывом договоров.

Об этом зашла речь сегодня, 1 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- За период с 22 по 26 февраля членами временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта проведены контрольные проверки на соблюдение перевозчиками требований карантина на базе ООО «Сумыпастранс», - доложил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. - Также был осуществлен контроль проведения дезинфекции городского пассажирского транспорта на маршрутах №4, №5, №12, №20. Всего проверено 30 автобусов. Во время контроля установлено, что водители имеют в наличии индивидуальные средства противоэпидемической защиты и препараты для проведения дезинфекции салонов. Дезинфекция салонов проводится согласно графику. Мобильной группой за отчетный период составлено 6 протоколов на водителей автобусов. Работа в этом направлении продолжается. Также проведена проверка графиков выполнения движения на 15 маршрутах: № 1, 15, 23, 22, 56, 4, 5, 12, 20, 3, 52, 19, 17А, 13, 55, 10. По результатам проверки были составлены акты, направленные перевозчикам. Но ФЛП «Масюк», ЧП «Запорожец» и «Сумыпастранс» не отреагировали на указанные недостатки в работе в вечернее время и восстановление GPS-приборов. Были направлены предупреждения о разрыве договора в случае невыполнения указанных замечаний.

- Правильная ваша реакция, - отреагировал мэр. – Контролируем, фиксируем и дальше нужно совершать соответствующие действия. Возможности наладить свою работу у перевозчиков есть. Но если нет желания, то мы заставлять никого не будем, и учить тоже. Уже поздно. Они знают, какой у них договор. Панькаться никто не будет. 1 марта пришло, мы говорили – месяц. Пожалуйста, дайте посмотреть реальные результаты. Отдельное поручение – качество перевозок в частном транспорте. Если кто-то думает, что можно так просто халатно относиться к выполнению договора, то вы ошибаетесь. Но вы ошибаетесь, те, кто думаю, что им все сойдет с рук. Нет, не сойдет. Жители просто возмущены ситуацией, когда нет улучшений.