Мэр Сум дал три дня на наведение порядка в городе Сегодня, 1 марта, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко дал поручение своим подчиненным убрать черный снег с улиц.

- Вы видите, в каком состоянии у нас город? – обратился мэр к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе и директору КП «Дорремстрой» Александру Вегере. – Лежит черный снег. Его нужно расшевелить, чтобы он быстрее таял или вывезти. Я вернусь в среду (сейчас мэр в командировке в Луцке, затем в Киеве – Ред.), чтобы город был в нормальном состоянии – остановки, тротуары, скверы, парки…

Александр Журба пытался оправдываться, что температура воздуха не достаточно высокая, поэтому снег не успевает таять…

- В четверг будет +11, - пообещал мэр.