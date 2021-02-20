Мэр Сум дал три дня на наведение порядка в городе

- Вы видите, в каком состоянии у нас город? – обратился мэр к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе и директору КП «Дорремстрой» Александру Вегере. – Лежит черный снег. Его нужно расшевелить, чтобы он быстрее таял или вывезти. Я вернусь в среду (сейчас мэр в командировке в Луцке, затем в Киеве – Ред.), чтобы город был в нормальном состоянии – остановки, тротуары, скверы, парки…
Александр Журба пытался оправдываться, что температура воздуха не достаточно высокая, поэтому снег не успевает таять…
- В четверг будет +11, - пообещал мэр.