Мэр Сум ведет аппаратку с троллейбусного завода Мэр Сум Александр Лысенко проводит аппаратное совещание из Луцка.

Он показал, что на заводе собирают 9 троллейбусов для Сум. По его словам, до 15 марта они должны быть в Сумах. Два из них уже почти готовы и отправятся на этой неделе.

Напомним: всего луцкий завод должен поставить 19 троллейбусов.