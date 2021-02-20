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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:40177

Вспышка COVID-19 на Кролеветчине: не будет ходить транспорт, дети будут учиться дистанционно

В Кролевецкой территориальной громаде за последнюю неделю обнаружили 99 человек инфицированных коронавирусом.

Поэтому комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Кролевецкого городского совета 28 февраля приняла решение усилить противоэпидемические мероприятия, говорится на сайте Кролевецкой горсовета, пишет Суспільне.

«Зарегистрированы случаи в селах Реутинцы, Алтыновка, Спасское, Грузское, Литвиновичи. Особое беспокойство вызывает заболеваемость в с. Камень, где зарегистрировано многочислены случаи», - говорится в сообщении Кролевецкой горсовета.

Комиссия решила:

- продлить дистанционное обучение до 5 марта в Кролевце для учащихся 5-11 классов и в селах Камень и Спасское для учащихся 1-11 классов, а также в Кролевецкой детской школе искусств;

- запретить перевозку пассажиров общественным транспортом в село Камень.

- запретить все массовые мероприятия в громаде.

По данным Сумского областного лабораторного центра, в Кролевецкой тергромаде сейчас наибольшее количество активных больных в области после города Сумы. На Кролеветчине - 242 больных, в Сумах - 773, в Конотопе – 108…

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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