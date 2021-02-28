В Сумах водитель заснул за рулем и въехал в ограждение рынка Автопроисшествие произошло февраля, около 23.30 на перекрестке улиц Набережная реки Стрелки и Луговая.

Прибыв туда и оградив место ДТП, патрульные выяснили, что 20-летний водитель, управляя автомобилем Fiat, не придерживаясь безопасной скорости движения, совершил наезд на металлическое ограждение рынка. К счастью, никто не пострадал. Сам он признался, что заснул за рулем.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на гражданина админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Уважаемые водители! Будьте бдительны и ни садитесь за руль в состоянии сонливости или физической усталости, ведь это может привести к фатальным последствиям.