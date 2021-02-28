В Сумах водитель, нарушивший требования ПДД, предлагал патрульным взятку Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ-21112, водитель которого совершил проезд на красный (запрещающий) сигнал светофора.

На улице 20 лет Победы инспекторы его остановили. При рассмотрении дела об административных правонарушениях, 53-летний водитель почему-то решил, что может избежать ответственности, и предложил стражам порядка неправомерную выгоду. Патрульные неоднократно предупреждали об ответственности за неправомерные действия, но тот настаивал на своем.

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. На водителя все же составили административную постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.