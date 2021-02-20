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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:56302

Шосткинский боксер-профессионал вернется в ринг боем против экс-чемпиона мира

Поединок состоится в андеркарде противостояния Аскрена и Пола

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) может провести поединок против экс-чемпиона мира Реджиса Прогрейса (25-1, 21 КО). Бой украинца планируется в андеркарте противостояния блогера Джейка Пола и бойца ММА Бена Аскрена. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Майк Коппинджер.

  «Источники: Бывший чемпион в весе до 63,5 килограмм Реджис Прогрейс намерен сразиться с Иваном Редкачем на шоу Triller 17 апреля с участием Джейка Пола и Бен Аскрена в Атланте. Вывод на Прогрейса на ту же платформу вместе с Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом свидетельствует о серьезном интересе к лучшим боксерам».

Напомним, Редкач последний раз появлялся в ринге более года тому назад. Украинец проиграл решением судей Дэнни Гарсие (36-3, 21 КО). Прогрейс проиграл свои титулы IBF и WBA Джошу Тэйлору (17-0, 12 КО) в 2019 году. Затем он смог нанести первое поражение в карьере Хуана Геральдезу (16-1-1, 10 КО).

 
Спорт
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Василь Хома
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