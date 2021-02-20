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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Лебедині збирають кошти на встановлення пам’ятного знаку художнику Кричевському

Два тижні тому в Лебедині стартував благодійний проект по збору коштів для спорудження знаку на честь відомого живописця, педагога та одного із засновників Української Академії мистецтв – Федора Григоровича Кричевського (1879-1947); який до речі, народився в нашому Лебедині, в будинку по вулиці Миколаївській, 10.

На його честь названа одна із вулиць Лебедина, проте, ні дошки, ні пам'ятного знаку в місті так і не має.

На сьогоднішній день зібрано лише 20% від необхідної суми. Зокрема, кошти внесли (в порядку надходження), станом на 15:00 26 лютого 2021 року:

Гєльмінтінов Андрій – 500 грн.;
Аленінський Костянтин – 500 грн.;
Древаль Оксана – 200 грн.;
Бакликов Олександр – 500 грн.

Залишилося ще зібрати – 6300 грн.

У зв'язку з цим, Лебединський міський художній музей імені Б.К. Руднєва спільно з вояж-спільнотою «Vерижиця» знову звертаються до меценатів, благодійників, підприємців, а також до депутатів Лебединської міської ради, членів виконавчого комітету та чиновників – підтримати шляхетну справу по увічненню ім'я Федора Кричевського, створенню (на базі цього знаку) туристичної ART-локації та розвитку благоустрою Лебединської громади.

Сума, що залишилася – не настільки критична для лебединців. Зокрема, якщо взяти до уваги, що в Лебединській міській раді – 34 депутати, що вболівають за розвиток Лебединської громади, то вийде лише по 185 грн. з депутата. Якщо взяти до уваги і членів виконавчого комітету, яких близько – 50 осіб, то сума на одну людину – зменшиться втричі, і стане еквівалентом 2-3 чашок кави, які кожен випиває за день.

Саме тому, в Лебединському художньому музеї щиро сподіваються, що і депутати Лебединської міської ради, і члени виконавчого комітету, і бізнесмени та підприємці підтримають шляхетну справу, і в Лебедині з'явиться знак Федору Кпричевському.

Федір Григорович Кричевський (1879-1947) - видатний український живописець і педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР. Його живописна творчість стала вагомою сторінкою в українському мистецтві модерну та мистецтві 1920-1940-х рр. Велика кількість відомих його робіт знаходиться в найбільших музейних колекціях України та інших країн. Одна з них – «Дівчинка у блактиному» (1900) знаходиться в колекції Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва.

Навчався Федір Кричевський в Московському училищі живопису, скульптури і архітектури (1896-1901), пізніше — в Петербурзькій академії мистецтв (1907-1910) у Франца Пубо. Закінчивши академію, здійнисв поїздку по Європі (Париж, Мюнхен, Відень, Берлін, Рим). В 1928-у році успішно виступив на Венеційській бієнале з картиною «Сім`я». У 1930-і роки був професором Київського та Харківського художніх інститутів.

Сьогодні, кожне місто, де жив, працював чи перебував проїздом Федір Кричевський – пишаються цим. І в Києві, і в Ірпіні, і на Полтавщині вже давно встановлені меморіальні дошки, є пам'ятні знаки. Лише в Лебедині, де видатний митець народився – немає нічого.

Тож, запрошуємо всіх долучитися до шляхетної справи! Кошти можна перерахувати на рахунок Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва: р/р UA098201720314291020301025210. Отримувач: відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради. МФО 820172. Код 23638490.

Телефон для інформації 0993431981 – Андрій Гєльмінтінов, директор Художнього музею.
За нас цього не зробить ніхто! Долучайтеся до благодійного проекту!

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ

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