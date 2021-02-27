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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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“Ми втомились від бруду!”: у Глухові пройшов мітинг на підтримку вчительки

Сьогодні, о 10-й ранку в парку Шевченка зібрались батьки та випускники ЗОШ №3. Присутні прийшли висловити слова підтримки і вдячності вчительці Наталії Билевщук стостовно ситуації з невщухаючим “мовним конфліктом”.

Вони пояснили небайдужість позиції тим, що вважають вчительку, яку звинувачує мати одного з першокласників у цікуванні свого сина, прекрасним педагогом. Виступаючи відзначили її професіоналізм, високу кваліфікованість, порядність, уважність та чуйність до підопічних, зазначивши необгрунтованість звинувачень з боку Аліси Ковальової.

“Хочемо сказати, що це чудова людина, гарний викладач, який має великий досвід. Нам неприємно слухати таке про нашого викладача. Ми знаємо її давно, і весь навчальний матеріал вона завжди проводила українською. Чому вона повинна терпіти лайливі слова, які на неї виливаються? Хочемо відзначити, що не тільки навчальний процесс, а й дозвілля вона завжди гарно організовує…”, – пояснила місцевим ЗМІ одна з виступаючих.

В ході іншого виступу, окрім слів підтримки Наталії Миколаївні, прозвучала інформація про подвійність стандартів ініціаторки скандалу, який вийшов за межі не тільки Глухова, а й області. Так, жінка, яка взяла слово, розповіла, що восени Аліса на стометрівці проводила акцію, суть якої полягала в розгадуванні загадок дітьми. Натомість, за правильну відповідь кожна дитина в подарунок отримувала книжку. Та літературу, яку подарувала організаторка акції дитині виступаючої жінки, далеко не співпадає з нормами освітнього напрямку. В підтвердження сказаного жінка наочно продемонструвала подаровані російськомовні книжки.

Присутня на акції Ірина Юсупова-Кобзар звернулась до А.Ковальової з пропозицією пійти назустріч один одному, та нарешті поставити крапку в затяжному конфлікті.

Підсумовуючи мирний захід, батьки, які встали на захист вчительки, підкреслили, що вже втомились від нескінченного бруду в соціальних мережах, який ллється на Н. Билевщук та висловили сподівання на вирішення ситуації, пише Глухів.інфо.

Общество
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