На Сумщине в открытый люк провалился 5-летний ребенок Босой, без обуви, весь мокрый, в рваном комбинезоне и смертельно напуган – в таком жутком состоянии неравнодушные прохожие вытащили малыша из ямы, в которой ребенок пробыл почти полчаса.

Отправляясь утром в детский сад, домой из него можно и не вернуться. В этом убедилась слоутчанка Оксана Тихановская. Женщина рассказала о ситуации, в которой она оказалась со своим маленьким сыном.

Итак, в тот день четыре мамы вместе с детками вышли из дошкольного заведения. Одна из них, молодая многодетная родительница, везла на санках младшую дочь, а 5-летний сын с детсадовским другом бежал рядом. Вдруг навстречу выехала машина, и детям ничего не оставалось, как пропустить ее, шагнув в сторону на обочину, а точнее – в сугроб. Спустя мгновение Оксана видит – из двух мальчишек, бежавших впереди, остался лишь один – друг ее сына. А где же сыночек?! Он как сквозь землю провалился! Так и было: ребенок угодил в открытый люк, подстерегавший свою жертву под снегом. Оказавшись в темной яме на глубине 3,5 м, и в ледяной воде, малыш кричал: «Мамочка, спаси меня!».

Оксана не знала, что делать. Ведь на санках сидела еще и 3-летняя дочь, которую ни на секунду не оставишь.

«Я уже собиралась снять с себя куртку и прыгать к сыну в колодец, - говорит корреспонденту женщина. – Но, к счастью, мне удалось остановить машину, и водитель, высокий мужчина, откликнулся на просьбу помочь. Сына вытаскивали долго, минут двадцать. Достали на поверхность мокрого, в рваном комбинезоне, без сапог – они остались плавать в воде. Жутко перепуганного и замерзшего, как ледышку».

Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение Глуховской ГБ. Врачи сказали маме, что ее сынишка родился в рубашке – чудом остался жив и не покалечился.

Оксана Тихановская собирается привлечь к ответственности руководство села Слоут и Березовской ОТГ за то, что на территории населенного пункта, рядом со школой-садом долгое время находятся два открытых люка, и никому до них нет дела. Происшествием занимается полиция, пишет Ваш шанс.