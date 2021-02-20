ГК «СумДУ» снова сильнее «Южной Пальмиры» Сумские гандболистки опять победили одесситок в гостях.

Сегодня, 27 февраля, в Одессе прошла повторная игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги между «Южной Пальмирой» и ГК «СумДУ». Как и вчера, сильнее были гости – 39:43 (17:22). Лучшими среди сумчанок были: Мария Спивак – 12 голов, Мария Панарина и Екатерина Ерохова – по 8, Мария Коваленко и Марина Поцелуева – по 5.

После этих встреч и «СумДУ» 12 очков после 10 матчей и 3-е место в центрально-восточной группе. На очко больше у «ДЮИ» из кривого Рога, на 2 – у «Броваров-БСФК» и 2 матча в запасе.