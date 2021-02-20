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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:20142

Сумские футзалисты вышли в финал четырёх кубка Украины

АФФК «Сумы» одержал победу над «Хмельницкое Деликатесами» в ответном матче 1/4 финала Кубка Украины 7:3.

«Сумы» быстро забили дважды и заставили соперника играть с пятым полевым. Хмельнитчане использовали лишнего полевого течение 30 минут игры, но смогли забить лишь трижды.

Отдельно стоит отметить нашего третьего голкипера - Евгения Булуху, сыгравшего дебютный матч в Кубке Украины и сразу отличился забитым мячом. Кроме него, в составе наших сегодня забивали Денис Зеленкевич (трижды), Роман Зеленский (дважды) и Виталий Катеринин.

По сумме двух встреч подопечные Ярослава Песоцкого добыли уверенную победу – 12:4 - и пробились в «Финал четырех» Кубка Украины.

Кроме нашей команды, в финале сыграет и киевский «ХИТ», который в двух встречах обыграл донецкий «Интер» (6:2, 6:3).

Предварительно «Финал четырех» Кубка Украины должно состояться в начале апреля.

Спорт
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