Лебединские гандболисты взяли реванш у сумских Сегодня, 27 февраля, в Сумах прошел второй матч 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С. Макаренко лебединская «Єдність» принимала сумской «RGM Group - СумДУ». Игра завершилась в пользу номинальных хозяев, хотя после первого тайма, казалось, они снова проиграют – 30:29 (11:17).

Лучшими в составе команд были: Сергей Билоус – 11 голов, Владислав Иуткин, Михаил Яценко - по 6 – у лебединцев, Иван Чеботар, Ростислав Рогович – по 7, Александр Герус и Александр Колесников – по 5 – у сумчан.

После 7-го тура у лебединцев 4 очка в 14 матчах и 6-е, последнее место в турнирной таблице, у сумчан – 11 очков в 12 играх и 4-е.