С Сумщины депортировали иностранца, который отбывал наказание за убийство и кражу Мужчина будет принудительно возвращен в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Выдворении иностранца инициировали оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с сотрудниками Управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области.

Как установили правоохранители, иностранный гражданин, отбывал наказание за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство», ч. 1 и ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, находится на территории Украины незаконно и без документов.

Поэтому теперь он помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующего выдворения за пределы территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.