Ночью в Ромнах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 27 февраля в 2:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Харченко в г. Ромны.

О пожаре сообщил сын хозяйки, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил стены на площади до 6 кв. м и вещи домашнего обихода. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные хозяйственную постройку и гараж.

В 2:35 возгорание локализовали, а в 2:59 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.