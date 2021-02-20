Самый старший ветеран-пограничник Сумщины отметил свой 101-й день рождения 26 февраля отметил свой 101-й день рождения старейший ветеран-пограничник Сумщины, полковник в отставке Григорий Аксентьевич Батурин.

В этот день, кроме родных и близких, именинника поздравили руководство Сумского пограничного отряда во главе с полковником Николаем Романчуком и коллеги-ветераны Сумской городской общественной организации «Союз пограничников» во главе с полковником в отставке Юрием Лозинским.

Полковник в отставке Григорий Аксентьевич Батурин, ветеран Второй мировой войны, участник боевых действий отдал военной службе 29 лет, из которых 23 - службе на границе. До 1943 года Григорий Аксентьевич был военным связистом, а после окончания с отличием Саратовского военного училища - с 1946 года проходил службу на офицерских должностях в качестве медицинского фельдшера в Западном (Белорусском), Забайкальском и Среднеазиатском приграничных округах.

Уволился в запас в 1969 году с должности старшего фельдшера Бахарденского пограничного отряда в воинском звании майора. После этого почти 25 лет работал фельдшером Сумской спасательно-водолазной станции.

Григорий Аксентьевич вырастил и воспитал двух дочерей. Имеет трех внуков и пять правнуков.

Пограничники Сумщины искренне желают ветерану крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного благополучия, мирного неба над головой и еще долгих лет жизни!