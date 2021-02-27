На Сумщине провели вакцинацию от COVID-19 еще 70 медиков

Всего в Украине 1713 человек привито от COVID-19 за 26 февраля.
С начала кампании привито 3051 человек, из них получили 1 дозу - 3051 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 74 прививок;
- Днепропетровская область - 140 прививок;
- Донецкая область - 110 прививок;
- Житомирская область - 52 прививок;
- Закарпатская область - 34 прививок;
- Запорожская область - 47 прививок;
- Ивано-Франковская область - 20 прививок;
- Киевская область - 60 прививок;
- Кировоградская область - 66 прививок;
- Луганская область - 30 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- м. Киев - 30 прививок;
- Николаевская область - 170 прививок;
- Одесская область - 70 прививок;
- Полтавская область - 100 прививок;
- Ровенская область - 70 прививок;
- Сумская область - 70 прививок (за первый день было сделано 20 прививок);
- Тернопольская область - 60 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 50 прививок;
- Хмельницкая область - 50 прививок;
- Черкасская область - 100 прививок;
- Черновицкая область - 60 прививок;
- Черниговская область - 60 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании в Черкасской области (270 прививок).