На Сумщине провели вакцинацию от COVID-19 еще 70 медиков За пятницу было привито 50 медработников на Сумщине.

Всего в Украине 1713 человек привито от COVID-19 за 26 февраля.

С начала кампании привито 3051 человек, из них получили 1 дозу - 3051 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах:

- Винницкая область - 50 прививок;

- Волынская область - 74 прививок;

- Днепропетровская область - 140 прививок;

- Донецкая область - 110 прививок;

- Житомирская область - 52 прививок;

- Закарпатская область - 34 прививок;

- Запорожская область - 47 прививок;

- Ивано-Франковская область - 20 прививок;

- Киевская область - 60 прививок;

- Кировоградская область - 66 прививок;

- Луганская область - 30 прививок;

- Львовская область - 80 прививок;

- м. Киев - 30 прививок;

- Николаевская область - 170 прививок;

- Одесская область - 70 прививок;

- Полтавская область - 100 прививок;

- Ровенская область - 70 прививок;

- Сумская область - 70 прививок (за первый день было сделано 20 прививок);

- Тернопольская область - 60 прививок;

- Харьковская область - 60 прививок;

- Херсонская область - 50 прививок;

- Хмельницкая область - 50 прививок;

- Черкасская область - 100 прививок;

- Черновицкая область - 60 прививок;

- Черниговская область - 60 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании в Черкасской области (270 прививок).