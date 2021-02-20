На Сумщине еще 120 случаев заболевания коронавирусом На утро 27 февраля в Сумской области подтверждено уже 48 441 случай заболевания COVID-19.

За пятницу зафиксировано 120 новых случаев. 4 человека умерло, - всего 670. Выздоровело 174, - всего 45960. Лечатся 1811.

В Украине - 8172 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2806 человек; летальных случаев - 151; выздоровели - 4766 человек; осуществлено тестирований за сутки - 78 040 (в том числе методом ПЦР - 35714, методом ИФА - 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25336).

За все время пандемии в Украине заболело - 1342016 человек; выздоровели - 1168321 человек; летальных исходов - 25 893; проведения ПЦР-тестов - 6881688.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 580 случаев;

- Винницкая область - 694 случая;

- Волынская область - 182 случая;

- Днепропетровская область - 323 случая;

- Донецкая область - 167 случаев;

- Житомирская область - 506 случаев;

- Закарпатская область - 621 случай;

- Запорожская область - 166 случаев;

- Ивано-Франковская область - 892 случая;

- Киевская область - 447 случаев;

- Кировоградская область - 63 случая;

- Луганская область - 33 случая;

- Львовская область - 696 случаев;

- Николаевская область - 219 случаев;

- Одесская область - 263 случая;

- Полтавская область - 151 случай;

- Ривненская область - 142 случая;

- Сумская область - 120 случаев;

- Тернопольская область - 247 случаев;

- Харьковская область - 402 случая;

- Херсонская область - 43 случая;

- Хмельницкая область - 272 случая;

- Черкасская область - 116 случаев;

- Черновицкая область - 670 случаев;

- Черниговская область - 157 случаев.