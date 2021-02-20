На Сумщине еще 120 случаев заболевания коронавирусом

За пятницу зафиксировано 120 новых случаев. 4 человека умерло, - всего 670. Выздоровело 174, - всего 45960. Лечатся 1811.
В Украине - 8172 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2806 человек; летальных случаев - 151; выздоровели - 4766 человек; осуществлено тестирований за сутки - 78 040 (в том числе методом ПЦР - 35714, методом ИФА - 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25336).
За все время пандемии в Украине заболело - 1342016 человек; выздоровели - 1168321 человек; летальных исходов - 25 893; проведения ПЦР-тестов - 6881688.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 580 случаев;
- Винницкая область - 694 случая;
- Волынская область - 182 случая;
- Днепропетровская область - 323 случая;
- Донецкая область - 167 случаев;
- Житомирская область - 506 случаев;
- Закарпатская область - 621 случай;
- Запорожская область - 166 случаев;
- Ивано-Франковская область - 892 случая;
- Киевская область - 447 случаев;
- Кировоградская область - 63 случая;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 696 случаев;
- Николаевская область - 219 случаев;
- Одесская область - 263 случая;
- Полтавская область - 151 случай;
- Ривненская область - 142 случая;
- Сумская область - 120 случаев;
- Тернопольская область - 247 случаев;
- Харьковская область - 402 случая;
- Херсонская область - 43 случая;
- Хмельницкая область - 272 случая;
- Черкасская область - 116 случаев;
- Черновицкая область - 670 случаев;
- Черниговская область - 157 случаев.