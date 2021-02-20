Более миллиона гривен убытков природе нанес агролесхоз на Сумщине В период с 15 по 18 февраля Государственной экологической инспекцией в Сумской области осуществлялась плановая проверка ГП «Ахтырский агролесхоз».

В ходе мероприятия экоконтроля было установлено, что в 2020 году этот агролесхоз осуществлял сплошную рубку главного пользования в квартале 68 (выдел 15), что находится в пределах Грунского сельсовета Ахтырского района. Согласно лесорубочного билета, сплошная рубка лиственных насаждений породы «ольха» должна была проводиться на участке площадью 1 га.

Однако во время проведения контрольного измерения площади лесосеки с помощью GPS-системы, экоинспекторы обнаружили, что площадь общего сруба составляет 1,2 га, что на 0,2 га больше разрешенной.

По результатам контрольного учета пней на данном участке рассчитан 122 незаконно срубленных дерева различных диаметров, из которых 117 сырорастущих и 5 сухостойных. Общая сумма ущерба, нанесенного незаконным порубите лесных насаждений, составила 1 050 231 грн.

На основании указанных фактов Инспекция передала в правоохранительные органы материалы по признакам совершения уголовного преступления для внесения сведений в ЕРДР и принятия мер представительского характера, сообщает Государственная экологическая инспекция в Сумской области.