Быдло паркуется в центре Сум прямо на газонах Фото автомобилей на газонах возле Альтанки выложила в Фейсбуке депутат Сумского райсовета Анна Савченко.

«Пока этот кугутизм в головах отдельных сумчан, пока ничего и не изменится. Европа она сама ногами не придёт - всё в головах», - написал она.