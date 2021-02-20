«Диалога не получилось»: в Сумах снова митинговали бывшие машиностроители Диалога не получилось - так сегодняшнюю встречу прокомментировали обе стороны.

Речь идет о бывших работниках Сумского машиностроительного завода и представителей руководящего состава «Сумское научно-производственное объединение «Инжиниринг». Предприятие задолжало людям более 200 млн гривен зарплаты, пишет Суспільне.

Под центральной проходной завода на улице Горького собрались бывшие и нынешние работники. У обеих сторон - свои взгляды на митинг.

«Они, зная, что у нас будет митинг по погашению задолженности рабочих, которые ждут эту задолженность, вывели своих замов, руководителей и подконтрольных, кто ближе к администрации. Создать вроде антимитинг», - рассказал адвокат бывших работников завода Дмитрий Супрун.

На сегодня, диалога нет, ибо «люди пришли злые», сказал директор по кадровым вопросам АО «СМНВО-Инжиниринг» Сергей Ткачев.

«Предприятие должно заработать денег. И там уже сможем, пожалуй, рассматривать вопрос о погашении задолженности по заработной плате тем работающим, которые у нас на сегодняшний день есть. А неработающим будем выплачивать, если у нас будет такая возможность», - сказал директор.

Стояли так люди около часа.

«У завода деньги есть, завод работает. Сейчас на заводе средняя зарплата, по их же словам 13 тысяч. 5 тысяч работников на 13 000 - это 780 млн в год. Можно было бы какую-то часть выделять, чтобы погасить задолженность, какую-то часть продать имущества», - говорит бывшая работница завода Рима Чащина.

«Выйти из этого кризиса можно только тогда, когда мы нарастим выпуск продукции. Мы 60 млн дали в прошлом году, нужно на 120. Если мы это дело сможем запустить - заработная плата будет вам. Я не скажу, что сразу, но в два-три этапа», - говорит директор компрессорного производства АО «СМНВО-Инжиниринг» Владимир Забицкий.