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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:19223

У Сумах відбудеться театральний фестиваль "Чехов-фест", який був перенесений через карантин

Театральний фестиваль "Чехов-фест" відбудеться у 2021 році. Про це розповів арт-директор фестивалю Володимир Нянькін. 2020 року фестиваль не провели через карантинні обмеження.

Розпочнеться "Чехов-фест" у Сумах 13 березня й триватиме до 6 червня. Попередньо, у ньому візьмуть участь 3 театри з Києва та один з Івано-Франківська, також покажуть три вистави сумських театрів. На глядачів чекають сюрпризи, каже Володимир Нянькін, пише Суспільне.

"Вистава "Ліс" київського театру імені Франка, вже була списана, вона вже не відбувається в них, її вже ніколи в столиці не побачать, і ось останній показ цієї вистави відбудеться саме в Сумах", - сказав він.

Через карантин зали театрів заповнюватимуть наполовину, тому деякі спектаклі показуватимуть двічі. Всі квитки, куплені на минулорічний фестиваль, який скасували через пандемію й карантин, дійсні, говорить арт-директор фестивалю.

"Ми будемо робити оголошення щодо того, яким чином які квитки на які ряди будуть потрапляти на конкретну годину. Швидше за все це, наприклад, 1 ряд, 3,5,7 – на 14-ту умовно, 2,4,6 і так далі – на 19-ту", - розповів Володимир Нянькін.

 
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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