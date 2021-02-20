Поселковый голова Ямполя от ПП "НАШ КРАЙ" отказалась от премирования

Депутаты единогласно поддержали ее инициативу и внесли изменения в решение «Об определении условий оплаты труда Ямпольского поселкового головы».
"Мы убираем полностью премии, предусмотренные. На сегодняшний день мы зарегистрировали все отделы, заказали печати, надо было это делать в экстренном порядке провели новогодние мероприятия ... Поэтому спасибо, что поддержали тогда, но на сегодняшний день в условиях нашей экономии предлагаю их полностью снять, пока мы не выровняемся с бюджетом ", - отметила Ольга Губарь.