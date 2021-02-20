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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30387

В Сумах открыли Центр детской хирургии, ортопедии и травматологии за 50 млн грн

На базе КНС «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» создали городской центр детской хирургии, ортопедии и травматологии.

Центр рассчитан на 20 коек, из них 10 - детских хирургических и 10 - детских ортопедических / травматологических. Здесь, в частности, есть три операционные, послеоперационные и обычные палаты: все - повышенной комфортности, с койками с электронным регулированием. Также есть столовая, буфет и вспомогательные помещения. Есть палата для пациентов с инвалидностью. Больных в отделение доставлять современным лифтом.

Проект реализовали за счет государственного бюджета, в частности по линии Государственного фонда регионального развития и бюджета громады. Кроме проведения ремонтных работ, отделение обеспечили медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем.

В прошлом году на создание городского центра детской хирургии, ортопедии и травматологии направили из местного бюджета 16,5 млн грн, государственного – 7,4 млн грн. В нынешнем году из бюджета громады на закупку оборудования выделили еще 13,9 млн грн.

И. о. директора КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Виктория БУГАЕНКО рассказала, что такой Центр был крайне нужен, поскольку показатели, характеризующие хирургическую патологию, растут. Ежегодно детские хирурги консультативно-диагностических отделений больницы получают около 20 тысяч обращений, из них в среднем в 800 случаях проводятся малые оперативные вмешательства, около 1000 детей нуждаются в стационарном хирургическом лечении.

Заведующий городского центра детской хирургии, ортопедии и травматологии Владимир Чижик рассказал, все операционные оснащены новым современным оборудованием и инструментарием, в частности, двумя радиоволновыми высокочастотными аппаратами немецкого и корейского производства, электрохирургическими инструментами и наркозными аппаратами производства Германии. Запланирована установка лапараскопической стойки для малоинвазийных операций у детей, благодаря чему будет достигнуто уменьшение болевого синдрома у пациентов и значительно сократится их время пребывания в стационаре благодаря уменьшению реабилитационного послеоперационного периода. В Центре имеется лазерная установка с неодимовым лазером, которая позволяет лечить коллоидные рубцы, невусы, гемангиомы и другие сосудистые патологии у детей без хирургического вмешательства. Для маленьких пациентов с ортопедической патологией при оперативном вмешательстве предусмотрена C-дуга и полный комплект ортопедических инструментов, что позволит проводить лечение с соблюдением всех современных стандартов.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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