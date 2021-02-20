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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині редактора краснопільської газети «Перемога» нагородили премією «Смарагдова ліра»

Сьогодні в управлінні Сумського прикордонного загону відбулися заходи з нагородження лауреата премії Державної прикордонної служби України «Самрагдова ліра».

Сьогодні в управлінні Сумського прикордонного загону відбулися заходи з нагородження лауреата премії Державної прикордонної служби України «Самрагдова ліра».

У номінації «Журналістика» (друковані та електронні засоби масової інформації) премію «Смарагдова ліра» присвоєно редактору ТОВ «Краснопільська газета «Перемога» та сайту «Краснопілля край слобожанський» Олександру Моцному.

Відповідно до рішення конкурсної комісії та наказу Голови Державної прикордонної служби України начальник Сумського прикордонного загону полковник Микола Романчук вручив Олександру Моцному пам’ятну статуетку, диплом лауреата, відзнаку учасника конкурсу та премію.

Олександр Віталійович подякував охоронцям кордону за визнання його журналістської діяльності, направленої на систематичне висвітлення службової діяльності Сумського прикордонного загону.

Нагадаємо, премія «Смарагдова ліра» присуджується авторам за створення значних художніх творів у різних жанрах літератури і мистецтва, а також журналістських матеріалів, які висвітлюють життя, духовний світ та мужність прикордонників під час виконання службових обов’язків. Взяти участь у щорічному конкурсі може кожний.

Общество
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