На Сумщине пограничники поймали нелегальных лесорубов Информацию о возможном совершении незаконной вырубки леса в приграничье предоставили военнослужащие оперативно-розыскного подразделения Сумского пограничного отряда.

Во время ее реализации на окраине населенного пункта Мирополье в Краснопольском районе пограничники обнаружили двух граждан Украины, оба местные жители. Они осуществляли незаконную вырубку леса и успели спилить до 2 м³ сосны и около 1 м³ клена.

Правоохранители незаконную вырубку прекратили, а граждан, за нарушение пограничного режима, привлекли к административной ответственности.

Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 246 «Незаконная вырубка леса» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия.