В Сумах разбили очередную стеклянную остановку Остановка возле ТЦ «Березка» на пр. Лушпы лишилась стекла.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Александр Пилипчук.

«Хотел вечером сделать прекрасный, положительный пост, но все не получается. Городская власть заставляет говорить только о негативе.

Остановка у АТБ, рядом ТРЦ «Березка». Люди, которые разбили стекло - психически больные, это понятно. Мало того, что эти остановки опасны. Так я не понимаю их функции вообще. Летом они не защищают от солнца, потому что крыша прозрачная. Осенью они не защищают от дождя, потому что остановка не сплошная. Они не защищают от ветра, потому что опять же - остановки не сплошные. А какая функция остановок и почему уже более суток повсюду стекло. Может Александр Николаевич знает (Александр Лысенко)?

Может, среди френдов есть знатоки остановок, какие функции они осуществляют в Сумах?

Или они (власть) разводят нас, сумчан, как лохов?», - спрашивает сумчанин.