Косівщинському народному музею Лесі Українки – пів століття З нагоди ювілейної дати літературно-культурно-меморіальному закладу та вшанування на державному рівні 150-річчя від дня народження великої поетеси, громадської діячки на адресу колективу Косівщинського народного музею Лесі Українки надійшов вітальний лист від Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Перед початком роботи пленарного засідання 5 сесії голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко передав його директору місцевої школи Вікторії Щебенко.

Дмитро Разумков у своєму зверненні відзначив високу сподвижницьку й просвітницьку багаторічну діяльність колективу музею, побажав творчого натхнення, нових ідей та сміливих проектів, а також щоб досвід усіх причетних до роботи музею був переданий наступним поколінням.

Як відомо, у травні 1889 року вісімнадцятирічна Леся приїздила в Косівщину і лікувалася у народної цілительки Парасковії Назарівни Богуш, чиє вміння лікувати людей було відоме і в країні, і за її межами. Поетеса в одному з листів згадувала, що лікування в Косівщині схоже на лікування в Криму, тільки в Криму ванни гріються на сонці, а в баби Параски за сонце править піч. Леся Українка провела на лікуванні у Параски Богуш місяць. Наслідки лікування були дуже вдалі - поетеса перший раз у житті помітно поправилась. Враження Лесі від перебування в Косівщині знайшли відображення в нарисі «Весняні співи» написаному 1 грудня 1889 року на Волині.

Свого часу прихильники творчості Лесі Українки зібрали матеріали про перебування великої українки на Сумщині і на базі Косівщинської ЗОШ у 1971 році до 100-річчя з дня народження Лесі й було створено музей.

А починалося все з кількох експонатів. На сьогодні їх налічується майже 600. Багато зробила для музею його перший директор і засновник Галина Петрівна Лебідь, яка вже відійшла у Вічність, але залишила по собі добру пам’ять. А продовжила її неоціненну справу на той час директор Косівщинської ЗОШ, учитель української мови Ніна Михайлівна Тищенко, яка зібрала унікальні документи та речі.

На адресу Косівщинського музею було надіслано з Австралії книгу обсягом 1100 сторінок нестандартного книговидавничого формату авторки Ольги Косач-Кривенюк (молодшої сестри Лесі Українки), в якій і описані всі факти життя поетеси і опубліковані документи, що підтверджують її перебування в Косівщині, в Параски Богуш. Це рідкісне видання свого часу видала Вільна Академія Українських наук в Нью-Йорку (США). Таких примірників в Україні всього кілька.

У 1987 році було встановлено пам’ятник (бюст) великій поетесі, а також висаджено парк, який носить її ім’я. Імені Лесі Українки – таку назву мають найстаріша вулиця села, де колись стояла хата Параски Богуш, та Косівщинська ЗОШ, пише сайт облради.