Сумские патрульные задержали трех квартирных воров Экипаж патрульных получили сообщение о подозрительных лицах на улице Роменской, которые пытаются открыть дверь одной из квартир на 9-м этаже.

За считанные минуты на место прибыли патрульные. У указанного дома инспекторы заметили подозрительного мужчину, который бросился бежать, как только заметил служебный автомобиль полиции.

Патрульные быстро догнали и задержали его. Между тем жители дома начали звать инспекторов в подъезд дома. Там в лифте находились еще двое мужчин, которые, по словам очевидцев, тоже пытались проникнуть в квартиру.

Инспекторы также оперативно их задержали. Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у мужчин ключи, отмычки и устройства для открытия дверей.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилище) УК.