На Сумщине у пенсионера полицейские изъяли самопал При проверке оперативной информации у жителя села Селезневка Конотопского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли самодельное устройство для стрельбы.

В ходе проведения обыска в рамках ранее открытого уголовного производства, в доме 69-летнего гражданина правоохранители обнаружили самодельное устройство для стрельбы калибра 5,6 мм. Данное устройство изъяли и направили на экспертизу. Мужчина объясняет, что нашел его в нежилом доме рядом со своим.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.